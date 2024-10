GRIS- og Neva-komponist forklarer hvorfor de foretrekker å lage musikk til spill i stedet for film

HQ

GRIS, Nomada Studios prisbelønte spill, hadde musikk fra Berlinist, et indieband fra Barcelona som har fått mer synlighet takket være spillet. De har gjenforent seg med Nomada for det nyeste spillet, Neva, men har også laget musikk til andre dataspill, som RPG-spillet Worldless.

På forhåndsvisningen av Neva i Barcelona hadde vi gleden av å snakke med Marco Albano, en av Berlinists hovedrolleinnehavere, som fortalte oss hvorfor han foretrekker å lage musikk til dataspill i stedet for film.

På spørsmål om de kunne tenke seg å lage musikk til en film, sa han at de gjerne ville det, men at de foretrekker dataspill: "Vi elsker virkelig å lage film, men videospill, med de interaktive delene og det faktum at det ikke er et passivt medium, at du kan leke med det, er litt mer interessant for oss."

Albano innrømmer at de elsker å spille dataspill, og at de elsker følelsen av at musikken hjelper til mens de spiller. "Når musikken hjelper deg under en spilløkt med favorittspillet ditt, er det noe som virkelig tilfredsstiller oss som mennesker".

"Det er et før og etter GRIS: Berlinist reflekterer over hvordan spillet forandret karrieren deres

GRIS, som ble utgitt i 2018, var et vendepunkt for bandet, som lanserte sin første låt i 2012. "Det forandret oss mye, for det finnes et før og et etter GRIS. Det var vår første erfaring med å jobbe i videospillbransjen som komponist, og det fikk oss til å elske videospill mye mer enn før."

"Vi elsket videospill allerede før GRIS, men nå, som en del av dem, er det noe helt spesielt å lage et soundtrack, og det er et privilegium å få jobbe med et soundtrack til et spill som dette", fortsetter han.

Albani fortalte oss om hvordan Nevas musikk er annerledes enn GRIS', mer dynamisk ettersom det denne gangen er kamp i spillet. Deres andre nyeste spill, Worldless, er mer elektronisk enn GRIS' musikk. Han fortalte også at de planlegger en konsert neste år.

Nedenfor kan du se hele intervjuet med Berlanists Marco Albani, komponist for GRIS og Neva, og lese mer om hva vi synes om det nye spillet fra Nomada Studio her.