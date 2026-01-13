Grønland sier de velger Danmark fremfor USA

HQ

Grønlands statsminister har bestemt avvist alle antydninger om at det arktiske territoriet kan komme til å alliere seg med Washington, og sier at Grønland vil velge Danmark fremfor USA hvis de blir tvunget til å bestemme seg. Jens-Frederik Nielsen sa i en tale etter Danmarks statsminister Mette Frederiksens uttalelser at Grønlands posisjon må gjøres utvetydig klar.

"Én ting må være klart for alle," sa Nielsen. "Grønland ønsker ikke å bli eid av USA, Grønland ønsker ikke å bli styrt av USA, Grønland ønsker ikke å være en del av USA." Kommentarene hans på tirsdag var blant de sterkeste offentlige uttalelsene som hittil er kommet som svar på USAs fornyede interesse for territoriet.

Nielsen understreket at Grønland ikke er til salgs, og han avviste press utenfra om Grønlands fremtid, og framstilte spørsmålet som et spørsmål om identitet og selvbestemmelse snarere enn geopolitikk. Han sa at grønlenderne ønsker kontinuitet, ikke en dramatisk nyorientering drevet frem av fremmede makter. "Vi velger det Grønland vi kjenner i dag", la han til, "som er en del av kongeriket Danmark."