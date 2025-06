Grønlands forespørsel om å bli offisielt medlem av CONCACAF ble "enstemmig" avvist

HQ

Fotball er enormt populært på Grønland. På en øy med bare 56 583 innbyggere er det 5500 registrerte fotballspillere i 76 klubber, noe som utgjør rundt 10 % av befolkningen. Det grønlandske fotballforbundet, som driver øyas fotballag for menn og kvinner, er imidlertid ikke anerkjent av FIFA, ettersom Grønland selvsagt ikke er et land, men et suverent territorium under Danmark.

UEFA har avvist Grønlands forsøk på å bli medlem, fordi UEFA bare tillater land som er anerkjent av FN. Men CONCACAF, FIFA-forbundet som organiserer de nord- og mellomamerikanske landene, inkludert Karibia, har ikke denne begrensningen. I mai 2024 søkte Grønland om å bli medlem av CONCACAF, men ble "enstemmig avvist".

"I samsvar med Concacafs vedtekter har medlemsforbundene gjennomgått medlemssøknaden fra det grønlandske fotballforbundet og enstemmig avvist den", skriver CONCACAF i en pressemelding.

Grønland har spilt uoffisielle internasjonale vennskapskamper, men håper å kunne spille internasjonal fotball. Men verken UEFA eller CONCACAF kan godkjenne det, ettersom det ikke er et land. Det er svært vanskelig å spille fotball på Grønland, ettersom banene må være kunstige og det bare er mulig å spille utendørs i fem måneder i året.

De siste månedene har øya Grønland (som er verdens største øy, større enn Vest-Europa, til tross for at den har mindre enn 60 000 innbyggere) vært i søkelyset til Donald Trump, som ønsker å ta kontroll over øya (selv om det nærmeste landet geografisk sett er Canada).