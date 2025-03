Grønlands statsminister kritiserer Usha Vances besøk for å være svært aggressivt

HQ

Siste nytt om Grønland . Grønlands statsminister, Mute B. Egede, har i skarpe ordelag fordømt det kommende besøket av amerikanske tjenestemenn, deriblant Usha Vance, og karakterisert det som svært aggressivt og et tegn på økende spenninger om Grønlands suverenitet.

Besøket, som også inkluderer den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Mike Waltz, kommer på et følsomt tidspunkt for øya, med USAs interesse for Grønlands enorme mineralressurser og dets strategiske geopolitiske betydning, samt tidligere forslag om å annektere territoriet.

Grønlandske ledere, som allerede er skeptiske til USAs innflytelse, har uttrykt bekymring for at slike handlinger undergraver deres selvstyre, mens Det hvite hus insisterer på at besøket har som mål å delta i øyas nasjonale hundeslederace og feire grønlandsk kultur og samhold.