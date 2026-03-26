Grønlands uavhengighetsparti vinner plass i Folketinget i Danmark

Det grønlandske selvstendighetspartiet Naleraq har vunnet sitt første sete i det danske Folketinget, noe som markerer et skifte i den politiske balansen på et følsomt tidspunkt for det arktiske territoriet.

Partiet, som representeres av Qarsoq Hoegh-Dam, fikk 24,6 % av stemmene, opp fra 12,2 % i 2022. Resultatet signaliserer økende støtte for en raskere vei mot uavhengighet fra Danmark.

"Det er et tydelig signal om at status quo ikke er akseptabelt", sa Hoegh-Dam (via Reuters), og lovet å gi Grønland en sterkere stemme i beslutninger som berører øya.

Naleraqs fremgang kommer midt i en periode med fornyet internasjonal oppmerksomhet, inkludert Donald Trumps interesse for det ressursrike territoriet. Partiet er imot å utvide den militære infrastrukturen i grønlandske byer.

Grønlands statsminister Jens-Frederik Nielsen har imidlertid inntatt en mer forsiktig holdning, og han foretrekker tettere bånd til Danmark fremfor et raskt brudd.

Til tross for Naleraqs fremgang mener analytikere at Grønlands overordnede tilknytning til København forblir uendret.