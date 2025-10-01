Gamereactor

Grounded 2 introduserer sin hittil skumleste crawler i den hårete og skumle oppdateringen

En ny tarantelsjef ser ut til å få deg til å smelle araknofobi-innstillingene opp.

Grounded 2s 0.2-oppdatering har kommet, og med den gir Obsidian oss et mareritt med "åtte ben, sylskarpe hoggtenner og nok hår til å få huden din til å krype." AXL er en gigantisk tarantell som passer til både Hairy og Scary-titlene fra oppdateringen.

Obsidian ønsker at AXL skal være en flott raidboss for deg og de andre mini-overlevende å ta på. Selv om han ser ut som en ruvende, nesten uslåelig fiende som får deg til å lure på om du virkelig vil la araknofobi-innstillingene være av, vil du få nye våpen og rustninger hvis du tar ham ned.

I tillegg til denne gigantiske skrekken, som kommer akkurat i tide til den skumle sesongen, introduserer Grounded 2 også et nytt byggesystem, som gjør det enklere å knipse, plassere og perfeksjonere basene dine. Det er enda flere oppgraderinger og utstyr med insekttema, slik at du kan fylle opp lageret før du tar på deg den mektige AXL.

