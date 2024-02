Grounded har nå over 20 millioner små overlevende.

Vi forventer at dette vil vokse mye mer når Grounded lanseres for PlayStation og Switch i april.

Den kommende Make It and Break It-oppdateringen gir mange nye muligheter for bakgårdsoverlevende.

Grounded feirer 15 millioner spillere med ønskede forbedringer

den 8 desember 2022 klokken 23:29 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For litt over en måned siden kunne Obsidian og Xbox Game Studios skryte av at Grounded hadde over 13 millioner spillere, og tallet har steget betraktelig siden den gang....