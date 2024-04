Grounded har store ytelsesproblemer på PlayStation 5 og Switch

HQ

For en uke siden ble Grounded utgitt til både PlayStation 5 og Switch, og ble dermed det tredje spillet fra Microsoft som ble utgitt til konkurrerende formater. De to foregående var Pentiment og Hi-Fi Rush, som kan betraktes som mindre titler, mens Grounded er mer krevende, og Digital Foundry har nå sjekket hvordan spillet fungerer på Nintendos og Sonys maskinvare - og er ikke imponert.

Spillets dårligere ytelse på Switch er kanskje ikke overraskende med tanke på hvor mye svakere konsollen er, og oppløsningen er dynamisk og varierer fra 360p-720p. I tillegg er mange grafiske detaljer og effekter fjernet, som dybdeskarphet, lyssjakter med mer. Til tross for dette klarer ikke Grounded på Switch å kjøre med 30 bilder i sekundet, og det faller ofte betydelig.

PlayStation er imidlertid maskinvaremessig ganske identisk med Xbox Series X, så det er mer overraskende at man har ofret så mye på denne utgivelsen. PlayStation 5-versjonen kjører for eksempel mellom 1080p-1215p sammenlignet med de betydelig høyere 1512p-4K på Xbox Series X. Det er også verdt å merke seg at bildefrekvensen på PlayStation 5 ofte synker til 50 bilder i sekundet sammenlignet med stabile 60 på Xbox Series X, i tillegg til problemer med aliasing. En liten trøst er imidlertid at skyggene angivelig er bedre på PlayStation 5.

Se hele oversikten nedenfor, og la oss håpe at Obsidian kan ordne opp i dette, slik at dette særegne overlevelsesspillet kan nå sitt fulle potensial, noe alle ville ha godt av, ettersom et større fellesskap er bra for både PC og Xbox.