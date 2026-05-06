Grove Street Games lanserer flerspillerspillet Kaiju BeastLink

Det er ikke et helteskytespill, og heller ikke et ekstraksjonsskytespill. Det er ikke engang en Battle Royale. Jeg skal ikke døpe et spill som BeastLink med sin egen flerspiller-undersjanger, men jeg vil anerkjenne at det prøver å gjøre noe annerledes. Noe som ser ut som å spille gjennom din egen mini Godzilla- eller Pacific Rim-film hver gang du laster inn i en kamp.

BeastLink foregår i en verden der Kaiju angriper byer hele tiden. Bygninger blir sprengt i fillebiter, og gigantiske skapninger kan angripe deg når som helst. Du løper til fots, kjører kjøretøy og prøver å overleve mens byen rundt deg raser sammen. Så kommer det virkelige høydepunktet i opplevelsen.

I traileren nedenfor, når vi ser en Kaiju falle, løper en spiller opp til den, og gjennom en magisk aura ser det ut som om vi vil kunne kontrollere disse massive beistene. Vi får en brøkdel av et sekund av en Kaiju-kamp før traileren slutter, og det ser episk ut.

BeastLink kommer snart til Steam Early Access.