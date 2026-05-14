Grown Ups 3 er offisielt i arbeid på Netflix, med Adam Sandler som forfatter og hovedrolleinnehaver

Samarbeidet mellom Netflix og Adam Sandler fortsetter snart, ettersom strømmetjenesten skal produsere Sandlers kanskje mest etterspurte oppfølger i nyere tid. I en Tudum-artikkel avsløres det at Grown Ups 3 offisielt er under utvikling, og at Sandler er tilknyttet som medforfatter (sammen med Grown Ups' andre forfatter Tim Herlihy, som også skrev Hubie Halloween sammen med Sandler) og som hovedrolleinnehaver, der skuespilleren tilsynelatende vil bringe tilbake sine ikoniske venner.

Rollelisten for filmen er ennå ikke kunngjort, men vi får vite "Sandler and his friends will reunite once again for Grown Up 3", noe som tyder på at Kevin James, David Spade, Chris Rock og Rob Schneider vil være tilbake i filmen. En rimelig gjetning er også at konene til gjengen også kommer tilbake, med Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello og Joyce Van Patten.

Utover dette er regissøren av Grown Ups 3 Happy Gilmore 2s Kyle Newacheck, mens Sandler, Jackie Sandler, Jack Giarraputo og Herlihy er tilknyttet som produsenter, med Kevin Grady og Judit Maull som utøvende produsenter.

Det er ingen ytterligere informasjon om prosjektet å dele i skrivende stund, noe som tyder på at premieren tidligst vil være i slutten av 2027.