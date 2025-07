Grown Ups 3 kan ennå bli en realitet

Grown Ups -filmene tiltrakk seg mange fans da de hadde premiere på kino, og bød på en god balanse mellom komedie for alle målgrupper og aldre. Den første filmen, som hadde et stjernelag av amerikanske komedielegender på rollelisten, gjorde det såpass bra at det ikke gikk lang tid før det kom en toer, men det gjenspeiles ikke i den andre filmen, for vi venter fortsatt på nyheter om en tredje film. Men kanskje ikke så lenge til...

I en samtale med The Direct har Kevin James kommentert Grown Ups 3 og tilsynelatende ertet på at en tredje film er på vei. På spørsmål om vi noen gang vil få en tredje film og om det har vært samtaler om det, forklarer han, "det har det vært", og fortsetter deretter med å legge til følgende :

"Jeg tror det har vært det. Og jeg tror, ja, jeg tror man kan holde håpet i live. Det kan jeg si. Jeg vil holde mye håp i live. Og jeg tror det skjer - det skjer noe. Det kan jeg si."

Dette betyr ikke at det vil skje med det første, men med tanke på at Netflix og Adam Sandler er som to erter i en belg for tiden, og James til og med har jobbet med strømmetjenesten på et par forskjellige prosjekter, blir kanskje Grown Ups 3 også et Netflix-prosjekt?

Ville du sett en tredje Grown Ups film?