GRTV kårer de beste indie-spillene i 2020

Du ser på Annonser

Vanligvis når folk snakker om hvilke spill de gleder seg til det neste året er det snakk om storspill som Assassin's Creed, Battlefield, Call of Duty, FIFA, Halo og lignende, men de siste årene har vi sett stadig flere selvstendige utviklere levere noen fantastiske spill. 2020 har ikke vært et unntak. Gjengen i GRTV hadde derfor ingen lett jobb med å kåre sine tre "indie"-favoritter. Jeg skriver i hermetegn, for tredjeplassen fikk en del hjelp fra Xbox Game Studios, mens andreplassen kom fra Devolver Digital. Heldigvis gikk den velfortjente førsteplassen til et spill som ble laget og publisert av Supergiant Games. Her er videoen som fremhver de tre på pallen.