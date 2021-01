Du ser på Annonser

God of War, The Last of Us, Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn... Det finnes som vi alle vet mange suverene PS4-spill, og da generasjonen i fjor høst ble avrundet står det klart at PS4 var en flott spillkonsoll med et finfint utvalg storspill. I denne videoen lister GRTV deres ti favoritter.

Hvilke PS4-spill synes du er de aller beste?