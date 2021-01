Du ser på Annonser

Assetto Corsa Competizione har nylig blitt utvidet med The Misano World Circuit Marco Simoncelli, og for å feire dette har vår spanske sjefredaktør prøvekjørt Audi R8 LMS på banen, med sin nybygde Next Level Racing GT Track Cockpit og sitt Fanatec-ratt. Sjekk ut videoen nedenfor.