GRTV sjekker ut Doom-inspirerte Jupiter Hell i dagens stream

Folka i GRTV har tydeligvis endelig fått sansen for roguelike-spill, for i dag er det enda et utfordrende spill som skal prøves på GR Live.

ChaosForge sitt Jupiter Hell er nemlig ute av Early Access, og selv om spillet er turbasert er det ingen tvil om at det er veldig inspirert av Doom med heavy metal-musikk og brutale kamper. Faktisk ble det kalt DoomRL (Doom the Roguelike) før Zenimax og Bethesda fikk sagt sitt. Da er det forståelig at GRTV ønsker å se om Jupiter Hell kan leve opp til inspirasjonskilden på GR Live siden, Facebook, Twitch og Youtube fra klokken 16 i dag.