Gru og familien hans er på flukt i den første traileren til Despicable Me 4.

Universal og Illumination har sluppet den første traileren til Despicable Me 4, som etter planen kommer på kino 3. juli 2024.

Med Guns N' Roses' Sweet Child O' Mine som absolutt gitarhymne ser vi i traileren hvordan Gru (Steve Carrell) og familien hans tvinges på flukt etter at hans erkefiende Maxime Le Mal (Will Ferrell) rømmer fra fengselet for å hevne seg.

I tillegg til Carrell og Ferrell har også Joey King, Sofia Vergara, Stephen Colbert, Chloe Fineman og Madison Polan nye roller i filmen. Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Chris Renaud, Dana Gaier og Pierre Coffin er også tilbake i den fjerde delen.

Despicable Me 3, som ble lansert i 2017, ble en enorm økonomisk suksess og var den fjerde mest innbringende animasjonsfilmen gjennom tidene mens den gikk på kino. Selv med en blandet mottakelse fra kritikerne klarte filmen å spille inn 1,035 milliarder dollar på verdensbasis.

Du kan se den nye traileren til Despicable Me 4 nedenfor :