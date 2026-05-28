Grunnen til at Ballon d'Or 2026 vil bli avholdt i London i stedet for Paris

Ballon d'Or feirer 70 år i 2026, og arrangøren France Football har kommet på den uvanlige ideen å legge den prestisjefylte gallaen til London, i stedet for som vanlig i Paris. Den vil finne sted 26. oktober, også det i samarbeid med UEFA, på et ennå ikke offentliggjort sted.

"Ved å arrangere sin 70. utgave i Englands og Storbritannias hovedstad fortsetter Ballon d'Or sin ekspansjon og styrker sin status som et globalt prestisjefylt merke,", sier UEFA, men det er en mer spesifikk grunn til dette: å hylle Englands store Stanley Matthews, den første vinneren av prisen for syv tiår siden.

Matthews, med kallenavnet "magikeren", fortsatte å spille til han var 40 år, og tilbrakte mesteparten av karrieren i Blackpool, hvor han vant FA-cupen i 1953, men spilte også for Stoke City og Toronto City, samtidig som han spilte landslagsfotball for England mellom 1934 og 1965, og deltok i verdensmesterskapene i 1950 og 1954. Han døde i 2000, 85 år gammel.