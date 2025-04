Grunnen til at Dani Ceballos ble fornærmet ("Die, Ceballos") i Getafe under LaLiga-kampen Midtbanespilleren ble fornærmet ("dø, Ceballos") under en 1-0-seier for Real Madrid på onsdag.

HQ Dani Ceballos, midtbanespiller i Real Madrid, ble buet ut i Getafe i går kveld, under en 1-0-seier for Real Madrid, viktig for laget i LaLiga (fire poeng bak Barcelona). Noen tilskuere på Coliseum stadion ropte "Dø, Ceballos!" da midtbanespilleren, som har vært på sidelinjen i flere uker på grunn av en skade, byttet ut Arda Güler (som scoret det eneste målet) i det 77. minutt. Dommeren hørte fornærmelsene, og aktiverte "anti-hat-protokollen": Gjennom høyttalerne ble det advart om at kampen ville bli avbrutt hvis flere fornærmelser skjedde igjen. Kampen ble avbrutt i ett minutt, men ble gjenopptatt uten ytterligere hendelser. Hvorfor hater Getafe, en by sør for Madrid, Ceballos? Det dateres tilbake til 2016, da midtbanespilleren spilte i Betis, i sesongens siste kamp. Betis slo Getafe, og Getafe rykket ned til andredivisjon. Og Ceballos skal ha sagt "Jeg håper du råtner i andredivisjon og forsvinner" til Getafe-spiller Juan Cala. Laget rykket opp igjen til førstedivisjon året etter, og har holdt seg der siden. ph.FAB / Shutterstock.com