Grunnen til at Dani Olmo kan forlate FC Barcelona som fri agent i januar

HQ

Dani Olmo var FC Barcelonas beste (og eneste) signering i fjor sommer. Den offensive midtbanespilleren vendte tilbake til Barcelona, der han spilte i ungdomsårene, etter fire år i RB Leipzig og EM 2024, der han ble toppscorer for Spanias seier.

Barcelona spilte 47 millioner euro for den 26 år gamle spilleren, som har blitt en av nøkkelbitene i laget, som vist i går mot Borussia Dortmund. På grunn av klubbens økonomiske vanskeligheter hadde FC Barcelona imidlertid ikke lovlig lov til å registrere spilleren uten å bryte økonomisk "fair play".

Dermed spilte ikke Dani Olmo de to første ligakampene i august, før den danske forsvarsspilleren Andreas Christensen ble skadet med tendinopati, noe som betydde at han ikke ville være i stand til å spille før 2025. FC Barcelona gjorde da et overraskende - men lovlig - triks: Christensen fikk langtidspermisjon, noe som sparte klubben for opptil 80 % av lønnen hans, og senket klubbens lønningspose og dermed ga plass til Dani Olmo.

Dani Olmo kan skrive under gratis i januar hvis FC Barcelona ikke registrerer ham

Men mens Olmos kontrakt varer til 2030, varer registreringen hans i klubben bare til 31. desember 2024. Og, som Mundo Deportivo rapporterer, sier en klausul i kontrakten hans at hvis klubben ikke registrerer ham, kan han forlate Barcelona som en fri agent og signere gratis med en hvilken som helst annen klubb.

Og problemet er at selv om Olmos ønske er å spille i FC Barcelona, har ikke klubben for øyeblikket et høyt nok lønnstak til å lovlig betale lønnen hans.

Hva er lønnstaket og hvor mye kan Barcelona bruke

Lønnstaket er proporsjonalt med klubbens inntekter og utgifter, en måte å sikre markeds- og konkurransereguleringer på. Som rapportert av El País, økte FC Barcelonas lønnstak fra 204 millioner euro i februar 2024 til 426,4 millioner euro i september 2024, etter å ha solgt flere spillere som Gündogan, Oriol Romeu eller Marc Guiu.

Sammenlignet med andre klubber hadde Real Madrid et lønnstak på 754,9 millioner euro, det høyeste noensinne i LaLiga. Atlético de Madrid hadde 310,7 millioner euro. Den laveste var Sevilla: 2,4 millioner euro, etter å ha gått glipp av 70 millioner euro etter å ha blitt kastet ut av Champions League året før.

Det er grunnen til at Barcelona ikke kunne forlenge kontrakten til Leo Messi i 2021. Manchester City brøt Financial Fair Play i ni år, mellom 2009 og 2018, og står overfor anklager som kan føre til nedrykk fra Premier League.

FC Barcelona håper at situasjonen snart vil bli løst

Nå har Barcelona noen uker på seg til å finne flere inntektskilder eller redusere utgiftene for å forbedre lønnstaket slik at de kan registrere Dani Olmo for resten av sesongen, og håper at de til sommeren kan forbedre økonomien slik at de kan registrere ham for de resterende fem sesongene av kontrakten hans.

En sponsoravtale mellom Olmo og Nike var forventet å være løsningen, men det var ikke nok. Klubben kan få inn mer penger ved å selge nye vip-bokser på det renoverte Camp Nou. Hvis det fortsatt ikke er nok, kan FC Barcelona-president Joan Laporta betale en garanti, slik han gjorde i fjor med signeringen av João Félix og João Cancelo.