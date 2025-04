Grunnen til at pave Frans valgte Pelé fremfor Maradona og Messi

HQ

Pave Frans, som er den katolske kirkens åndelige leder, har aldri lagt skjul på sin lidenskap for fotball (han har til og med beskrevet sport som et"universelt språk"). Som fotballfan fulgte han (og var medlem) av San Lorenzo de Almagro, klubben som sist vant den argentinske ligaen nettopp i 2013 (Inicial), samme år som Jorge Mario Bergoglio ble pave.

I 2023, i et intervju med Página 12 i 2023, ble pave Frans spurt om hvem som var best, Messi eller Maradona ... og han valgte ingen av dem. Overraskende nok ba han om å få legge til en tredje spiller, og han valgte Pelé fremfor sine landsmenn. Han forklarte hvorfor.

"Maradona var stor som spiller, men mislyktes som menneske", sa han. "Stakkars fyr, han gjorde en tabbe med folk som hyllet ham, men ikke hjalp ham", og minnet om at han møtte ham før han døde.

Om Messi sa han bare at han er "helt riktig, han er en gentleman." Han hadde imidlertid flere lovord til brasilianeren. "For meg, av disse tre, er Pelé den største mannen", og beskrev ham som "en mann med et stort hjerte".

"Jeg snakket med Pelé, jeg møtte ham en gang på et fly da jeg var i Buenos Aires. Vi snakket sammen. En så menneskelig mann". Senere la han til at "alle tre er store. Hver med sin egen spesialitet".