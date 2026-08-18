Grunnleggeren av Ori Studio retter kritikk mot « Xbox Series S og dens «ærlig talt dumme spesifikasjoner

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I en ny serie innlegg og kommentarer på sosiale medier har Thomas Mahler, grunnleggeren av Moon Studios, uttalt seg om ytelsespotensialet til Xbox Series S og hvordan fans bør slutte å kreve 60 fps av konsollen.

Diskusjonen startet da Mahler nevnte at det faktum at Grand Theft Auto VI kjører på en Series S, ikke betyr at alle spill bør kjøre med 60 fps på konsollen. Han forklarer at det er urimelig å forvente dette, siden «vi vet ikke ennå hvor bra den greia vil kjøre» og at «Rockstar har bokstavelig talt nettopp brukt over en milliard dollar og hatt TUSENVIS av folk som har jobbet med det i over et tiår nå?»

I tillegg påpeker Mahler at Series S er en «6 år gammel maskin som kostet 299 dollar ved lanseringen» samtidig som den «bokstavelig talt har halvparten så mye RAM som selv et Steam Deck har», og likevel «skal kunne kjøre alle de nyeste spillene med perfekt ytelse».

Han betegner deretter Series S som en «potetmaskin», noe som har ført til en del kritikk blant fans, som er misfornøyde med hans mening om det rimelige systemet som er skreddersydd for familier. Mahlers svar på denne reaksjonen er imidlertid ganske interessant, da han hevder at Series S har bremset utviklingen, ettersom dagens Xbox-spill må utvikles både for den kraftige Series X, men også for «potet» Series S.

«Ja, og hvor mye hodebry tror du dette har forårsaket utviklerne?

2Det har sikkert vært mange utviklere som har måttet rive seg i håret og ikke har kunnet være hjemme til middag med familiene sine mange, mange ganger, samtidig som de har blitt kalt late eller inkompetente på nettet, bare fordi vi fortsatt er nødt til å støtte denne ærlig talt dumme spesifikasjonen.

«De fleste utviklere har ikke lov til å si fra på nettet på grunn av hvordan bransjen vår fungerer, men hvis vi ikke sier ting høyt, vil vi ikke få til endring.

«Så @asha_shar, la oss vennligst endre den politikken – den har bokstavelig talt holdt alle tilbake.»

Når det gjelder hva Moon Studios jobber med for øyeblikket, vil utvikleren snart ta « No Rest for the Wicked ut av Early Access og lansere spillet også på konsoller.

Er du enig i at Series S har holdt utviklingen tilbake, eller er Mahlers uttalelser urettferdige?