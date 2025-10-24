Trump "kommer til å være president" i 2028, erklærer MAGA-leder: "Det finnes en plan"

HQ

Steve Bannon, tidligere sjefstrateg i Det hvite hus og programleder for podcasten War Room, har hevdet at Donald Trump vil komme tilbake som president i 2028, selv om USAs grunnlov klart forbyr en tredje periode.

I et intervju med The Economist torsdag sa Steve Bannon, den tidligere strategen i Det hvite hus, at USAs president Donald Trump "kommer til å være president i 28", og la til at amerikanerne burde "innfinne seg med det".

På spørsmål om det 22. grunnlovstillegget, som begrenser presidenters funksjonstid til to perioder, antydet han at det fantes "mange ulike alternativer" som ville gjøre det mulig for Trump å bli sittende ved makten. "Når tiden er inne, vil vi legge frem hva planen er", sa han. "Men det finnes en plan."

Bannon beskrev Trump som "et redskap for guddommelig forsyn", og hevdet at "president Trump vil bli USAs president, og landet trenger at han blir USAs president. Vi må fullføre det vi har påbegynt."

Selv om Trump selv har antydet at han kan tenke seg å stille til valg en gang til, og noen ganger har antydet at det er mulig, mens han andre ganger har sagt at han "sannsynligvis ikke vil gjøre det", er det i henhold til grunnloven ikke tillatt for en amerikansk statsborger å sitte i mer enn to perioder.

Ifølge en fersk meningsmåling tror 50 % av amerikanerne at Trump vil forsøke seg i 2028, mens 69 % sier at han ikke bør gjøre det. Blant republikanerne er meningene delte: 53 % mener at han bør stille til valg igjen, selv om et knapt flertall er enige i at presidenter bør begrenses til to perioder.