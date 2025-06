Gruppestillingen i klubb-VM etter 1. kampdag

HQ

Første gruppespilldag i FIFA Club World Cup er ferdigspilt. 16 kamper mellom forrige lørdag og onsdag (lokal tid i USA), og gruppelederne begynner å tegne seg. I noen grupper er det store forskjeller mellom de mest profesjonelle lagene og de minst erfarne lagene... mens i andre er forskjellene små.

Det gjenstår fortsatt to kampdager: åttendedelsfinalene spilles ikke før sent i neste uke. Så langt er det slik de åtte gruppene ser ut. Husk at de to beste lagene i hver gruppe kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene, der den beste fra hver gruppe møter den nest beste fra motsatt gruppe. Og i tilfelle uavgjort, vil målsnitt sannsynligvis bli brukt til å avgjøre den endelige rekkefølgen :

Gruppe A



Al-Ahly 1 (GA: 0)

Porto: 1 (GA: 0)

Palmeiras: 1 (GA: 0) 1 (GA: 0)

Inter Miami: 1 (GA: 0)



Gruppe B



PSG: 3 (GA: 4)

Botafogo 3 (GA 3)

Seattle Sounders 0 (GA -1)

Atlético Madrid: 0 (GA -4)



Gruppe C



Bayern: 3 (GA 10)

Benfica 1 (GA 0)

Boca Juniors 1 (GA 0)

Auckland City: 0 (GA -10)



Gruppe D



Flamengo: 3 (GA 2)

Chelsea: 3 (GA 2)

LAFC 0 (GA -2)

ES Tunis: 0 (GA -2)



Gruppe E



River Plate 3 (GA 2)

Monterrey: 1 (GA 0)

Inter: 1 (GA 0) 1 (GA 0)

Urawa Reds: 0 (GA -2)



Gruppe F



Mamelodi Sundowns 3 (GA 1)

Borussia Dortmund: 1 (GA 0)

Fluminense: 1 (GA 0)

Ulsan Hyundai: 0 (GA -1)



Gruppe G



Juventus: 3 (GA 5)

Manchester City: 3 (GA 2)

Wydad AC: 0 (GA .2)

Al Ain 0 (GA -5)



Gruppe H