Grussesongen fortsetter med tennisturneringer i Barcelona og München samtidig

Etter at alle øyne var rettet mot fyrstedømmet Monaco i forrige uke for årets tredje Masters 1000, som ble vunnet av Carlos Alcaraz over Lorenzo Musetti, er oppmerksomheten nå delt mellom Spania og Tyskland, for to ATP 500-turneringer i Barcelona og München.

I Barcelona spilles turneringen som er kjent som Count of Godó, på grus, mellom 14. og 20. april. I år er Alcaraz, som mandag gjenvant andreplassen på ATP-touren, toppseedet og håper å vinne turneringen for tredje gang, etter 2022 og 2023 (han gikk glipp av fjorårets turnering på grunn av skade). Han kan møte Álex de Miñaur i kvartfinalen og Stefanos Tsitsipas i semifinalen, som ennå ikke har vunnet turneringen til tross for at han har nådd finalen fire ganger, i 2018, 2021, 2023 og 2024. På den andre siden av braketten skal norske Casper Ruud forsvare fjorårets tittel mot danske Holger Rune, russiske Andrey Rublev og italienske Lorenzo Musetti.

Samtidig vil Alexander Zverev, verdens nummer 3, i Bavarian Tennis Championships (også på grus) jobbe for å gjenvinne poeng ved å vinne sin hjemmeturnering, som han sist vant i 2018.

Munich Open tiltrekker seg mindre profilerte tennisspillere enn turneringen i Barcelona, men dette er første gang den teller som en ATP 500-turnering, etter at den tidligere bare var verdt 250 poeng. Den ferske Miami Open-vinneren Jakub Mensik kommer imidlertid tilbake for første gang siden han vant over Djokovic bare 19 år gammel.

Finalene i begge turneringene spilles søndag 20. april, før turen går til Madrid uken etter.