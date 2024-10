GSC Game World har en utrolig historie å dele i den nye S.T.A.L.K.E.R. 2-dokumentaren

HQ

Vi har sett "The Making of"-dokumentarer før, selv om det vanligvis ikke er så mye spektakulært å fortelle, noe som ofte fører til at filmteamet prøver å finne på noe drama ved hjelp av klassiske realityshow-teknikker. Men ... dokumentaren The War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 faller ikke inn i sistnevnte kategori.

I stedet har vi her en av de mest dramatiske utviklingshistoriene vi noensinne har sett. Som om ikke pandemi, cyberangrep, flytting av et helt studio til et annet land og mer var nok, har den ukrainske utvikleren GSC Game Worlds selvfølgelig blitt rammet av Russlands meningsløse krig.

Derfor er det en ekstraordinær reise vi blir tatt med på i et samarbeid mellom Microsoft og GSC Game World. For utviklerens rundt 500 ansatte og alle Ukrainas spillere har spillet blitt noe mye mer: et slags symbol på å stå opp mot onde krefter, overlevelse og et bevis på at landet kan leve og levere selv i de tøffeste tider.

Mariia Grygorovych er spillets kreative leder og sier i pressemeldingen :

"S.T.A.L.K.E.R. 2 er det største og mest komplekse videospillet i mitt liv. Det var ambisiøst helt fra begynnelsen, men viste seg å være en ultimat utfordring i seg selv. Det er ekstremt viktig og ekstremt personlig, og det er et spill som er laget under de mest stressende omstendighetene som er mulig. Det inkluderer pandemi, omplassering, cyberangrep og, fremfor alt - krig som river hjemlandet vårt fra hverandre.

Jeg skulle ønske at krigen aldri hadde skjedd. Jeg skulle ønske at alt dette aldri hadde skjedd. Men det gjorde det. Og vi er takknemlige for muligheten til å dele alt dette med verden, for verden bør få vite det. Dette er oss. Dette er vår historie."

Se den 90 minutter lange dokumentaren nedenfor, vi lover at det er vel anvendt tid.