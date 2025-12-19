G.Skill gir AI direkte skylden for ekstreme kostnadsøkninger

HQ

Pressemeldingen er en av de korteste i historien og lyder

"DRAM-prisene opplever betydelig volatilitet i hele bransjen, på grunn av alvorlige globale forsyningsbegrensninger og mangel, drevet av en enestående høy etterspørsel fra AI-industrien.

Som et resultat av dette har G.SKILLs anskaffelses- og sourcingkostnader økt betydelig. G.SKILLs priser gjenspeiler komponentkostnadsøkninger fra IC-leverandører i hele bransjen, og kan endres uten varsel basert på markedsforholdene.

Innkjøpere bør være oppmerksomme på prisene før de kjøper. Takk skal du ha."

Dette skjer etter at Framework måtte øke prisene med 50 % fra den ene dagen til den andre, og Micron, som produserer DRAM, måtte legge ned hele sin forbrukerdivisjon for å holde tritt med etterspørselen. Dette kommer i tillegg til at Samsung og SK Hynix har vært svært åpne om at de ikke klarer å holde tritt med etterspørselen, og Samsung har offisielt uttalt at de ikke kommer til å øke produksjonen - som allerede er på vei til å bli utvidet - og at de heller ikke vil inngå langsiktige avtaler på forbrukersiden, mens SK Hynix bare har uttalt at de ikke er i nærheten av å klare å holde tritt med etterspørselen, til tross for at de har gjort sitt beste.

Dette lover ikke godt for DRAM-prisene neste år. Eller året etter det.