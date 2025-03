G.SKILL Trident Z5 Royal Neo

HQ

G.Skill lager mildt sagt mange forskjellige RAM-sett. De har 40 forskjellige serier, noen med over 20 forskjellige produkter. Det er fordi G.Skill er ganske gale med RAM og lager omtrent alle typer, formål og hastigheter du kan ønske deg i svart, sølv, gull, hvitt og en rekke RGB-varianter. I tillegg lager de spesielt for enten Intel-XMP eller AMD-Expo overklokking.

Det spesielle med dette settet er, som du kanskje skjønner, kombinasjonen av gull- eller sølvfarger med en krystallisert lysstripe. Dette er CNC-freset aluminium med et overflatebelegg (altså ikke rent gull eller sølv), og det er polert til en speilblank finish. Den krystalliserte lyslisten er en spesiell design som sprer lyset mye bedre enn vanlig og gir et mindre kunstig og sterkere lys. Man kan si mye, men den skiller seg ut fra mengden og ser ganske prangende ut. Til og med esken den kommer i, gir det lille ekstra, en designfilosofi som andre kan lære av.

Vi har testet et DDR5 2x16 GB-sett, med det fantastiske navnet F5-6000J2836G16GX2-TR5NG, som leveres med CL28-timing, noe som er ganske lavt, og kjører på 6000 MHz. Selv om dette har vært det optimale punktet for AMD-prosessorer en stund, er spesielt X3D-versjonene mye mer fleksible og kan enkelt håndtere høyere hastigheter, men dette varierer fra CPU til CPU, så hver enkelt bør eksperimentere. Det er bra at du også kan overklokke dette settet hvis du vil. Vi testet det "som det er", men vanligvis kan du bare øke spenningen med ca. 10 % før ting begynner å bli ustabile. Vi hadde en enkelt svingning fra 1,40 til 1,44, hvor den enkelt og stabilt ble økt til 6200 MHz, men over det vil du sannsynligvis begynne å få problemer.

En timing på 28-36-36-96 er ikke den raskeste på markedet, men den er i nærheten, og den er mye strammere enn gjennomsnittet. Dette er gjort ved at G.Skill ikke bare rebrander eksisterende produkter, men manuelt tilpasser kretsene og bruker et heftig 10-lags PCB. Hvis du er usikker på om det vil fungere, tilbyr G.Skill en begrenset livstidsgaranti. Og prisen er ikke noe å klage på - under £ 180 - og du kan sannsynligvis finne den billigere hvis du leter.

Bak det hele ligger RAM laget med Hynix A-Die, som mange anser for å være det beste valget opp til hastigheter på 7200 MHz og med de beste - eller i denne verden, de strammeste - timings. Det har også den fordelen at det minimerer varmeutviklingen. Hvis du trenger å gå over disse hastighetene, vil du vanligvis bruke M-Die, som kan klokkes høyere, men også blir mye varmere. A-Die er også ganske tilgivende med hovedkortet.

G.Skill kaller det "luksusklassen av DDR5-minne med ekstrem overklokkingsytelse". Ytelsen er viktig - eller rettere sagt timingen er viktig - for mens man vanligvis ser på kapasitet, hastighet og timing, utkonkurrerte dette CL28-settet konsekvent andre med samme kapasitet og hastighet. Vi snakker ikke om mye - en enkelt FPS vanligvis, noen ganger to - men nok til at det var ganske konsistent. Da må det bare kombineres med en høyere hastighet, for hvis det er én ting CUDIMM RAM - som G.Skill også lager - har vist, så er det at RAM-hastigheter betyr noe igjen. Men derfor er det kanskje enda viktigere å se på optimalisering av timingen, spesielt hvis du ønsker å holde deg til et ultrastabilt system.

Men der det er spesielt interessant, er de 0,1 % lave. Spesielt i tunge spill var det en merkbar forskjell - vi snakker om 30-40% og ofte mer - og det vil gjøre opplevelsen mye jevnere. Spesielt i dette tilfellet, med et X870E-brikkesett med en X3D-CPU, var tallene enda høyere med V-Cache aktivert. Hvis du kjører mange tunge spill, bør du derfor vurdere RAM med lav CAS-klassifisering. Det handler ikke om gjennomsnittlig FPS, det handler om å løfte FPS fra å dyppe og treffe 60 til plutselig bare å dyppe ned til 95. Og så handler det om å kjøre med den høyeste hastigheten du kan, for er det noe de nye X3D-prosessorene liker, så er det høyere hastigheter i kombinasjon med stram timing. Nå har jeg også jukset litt ved å bevisst sammenligne RAM som alle hadde løsere timing, men det er rett og slett fordi markedet ikke akkurat er oversvømt her nede - faktisk stopper de fleste produsenter ved CL30 RAM. Men poenget er at bak tilsynelatende små forbedringer ligger det noe under overflaten, og med en så lav pris som Trident Z5 Royal Neo - og med mulighet for overklokking - er det ingen grunn til å kjøpe noe som er tregere. Og med dårlig RGB i tillegg...