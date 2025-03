G.SKILL WigiDash

Vil du ha en ekstra fysisk skjerm for å overvåke maskinvaren din, kanskje fordi du har skrudd opp RAM, GPU og CPU litt for mye? Vil du ha en enhet som du kan koble til alle sensorene i datamaskinen for å sikre at alt går som det skal? Vil du ha en berøringsskjerm for å styre musikk, strømming, video eller videoredigering? Da trenger du en Widget Dashboard - eller WigiDash som den forkortes.

HQ

Mitt bruksområde er litt annerledes. Jeg har virkelig behov for å kunne holde øye med temperaturen på komponentene og se om GPU- og CPU-kjernene kjører i riktig hastighet, uten å kjøre overleggsprogramvare. I tillegg vil jeg gjerne ha et sett med mediekontrollknapper, ettersom tastaturer dessverre fortsatt blir sendt til Gamereactor for testing, og de har dem ikke.

WigiDash er en solid konstruert 1024x600 7" IPS-skjerm med innebygd stativ. Den veier 334 gram, har en utmerket lysstyrke og USB-C-tilkobling. Den medfølgende kabelen er 1,8 meter lang, noe som er tilstrekkelig, men i en ideell verden ville de ha inkludert en lengre kabel. På den annen side trenger du ikke noe annet i det hele tatt.

Mitt største designproblem er at USB-porten går ut til siden i stedet for nedover. Dette er et minus når det gjelder å holde kabelrotet nede. Det hadde også vært fint å kunne vinkle stativet som du vil, i stedet for at det er låst i en fast 45-graders vinkel. Det er en sekundær tilkobling på baksiden som huser en 20-pinners port - rettet mot de som ønsker å leke seg med ting for alvor via en SDK tilgjengelig på GitHub. Det er imidlertid ikke mye hjelp å hente i manualen, og porten er ikke engang nevnt i spesifikasjonene, noe som er litt merkelig. På den annen side har tunge DIY/overklokkingsaktører som ElmorLabs laget tilpassede løsninger via GitHub.

Den er enkel å bruke, og berøringsskjermen reagerer raskt. Hvis du har preferanser, kan du for eksempel gjøre grensesnittet helt Pip-Boy-aktig - ikke at jeg har gjort det på noen måte.

Hele grensesnittet kan tilpasses fullstendig via en rudimentær, men effektiv driverprogramvare som heldigvis støtter drag 'n' drop. Det kan imidlertid føles litt gammeldags, ettersom alt kan endres og tilpasses manuelt. Oppdateringene er sjeldne - den siste kom fire måneder etter den forrige - og før det hadde det gått minst seks måneder. Dette er greit for de fleste, men støtte fra alle de store leverandørene av programvare for strømming, musikk og overvåking er avgjørende.

Når du har konfigurert oppsettet, kan WigiDash gå inn og koble seg til de aktuelle programmene og vise eller kontrollere dem. Det fine er at du kan tilpasse brukergrensesnittet, størrelsen osv. Det er flott å ha total valgfrihet - men du er også avhengig av programmene du ønsker å integrere med støtte for WigiDash. For eksempel fungerer AIDA64 og andre overvåkingssystemer som min personlige favoritt, HWinfo, samt hele datamaskinens interne overvåkingssystem, slik at du kan bruke WigiDash som et sensorpanel. Dette betyr imidlertid også at det kan være spesifikke brukstilfeller der enkelte programmer ikke fungerer optimalt med WigiDash. Mer populære tjenester som Twitch og Spotify støttes og er forhåndskonfigurert. Noe av det mest geniale er at det til og med støttes et eget chattesystem for Twitch. Det hadde vært flott om flere plattformer valgte å støtte dette.

Et ønske fra min side er at flere programvarer - som AIDA64 - lager egne temasider slik at man slipper å lage oppsett fra bunnen av, verken funksjonelt eller visuelt. Prisen for den totale friheten er at det kan være litt forvirrende de første gangene, og at det tar tid å få oppsettet helt riktig.

Det finnes flere sider, så det er mulig å tilpasse den til mange ting. Den kan også fungere som en makroknapp og har til og med en mappefunksjon, noe jeg personlig syntes var ganske nyttig. Det er plass til opptil 20 enkeltsnarveier per side/fane, eller du kan gjøre noen funksjoner større enn andre - det er ganske praktisk. Jeg bruker det blandet: én side/fane for informasjon og snarveier, én for musikk- og videoavspilling, og én for hardcore maskinvareovervåking. Det er praktisk når du overklokker eller har maskinvare som ikke fungerer optimalt.

Det eneste jeg savner, er at skjermen kan vise hele eller deler av videosignaler - men det er ikke formålet eller intensjonen. Det kunne imidlertid være en idé for en V2-versjon, selv om det sannsynligvis ville øke prisen betydelig sammenlignet med de £ 130 den koster nå.

WigiDash er et glimrende verktøy for de som ikke vil ha 117 makrotaster på tastaturet. Den visuelle overvåkingen er viktig hvis du leker deg med overklokking eller ikke ønsker å alt-tabbe gjennom en haug med vinduer hele tiden. Det er definitivt en verdig konkurrent til diverse strømmekort, og jeg foretrekker berøringsskjermen fremfor geléaktige taster som føles som dårlige membrantaster.