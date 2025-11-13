GTA 5, Tomb Raider, Thank Goodness You're Here! og flere blir med i PlayStation Plus

HQ

Virker denne overskriften kjent for deg? Det ville være forståelig, ettersom GTA 5 har kommet og gått fra PlayStation Plus et par ganger det siste tiåret. Ikke at jeg klager når det ikke er det eneste flotte spillet som blir med i de høyere nivåene av abonnementstjenesten neste uke.

Sony avslører at følgende spill vil bli en del av PS Plus Extra-samlingen på tirsdag:

Noen virkelig kule tilføyelser. Jeg har hørt mange kalle Thank Goodness You're Here! for et av de morsomste spillene noensinne, Pacific Drive er en interessant vri på overlevelsessjangeren, Amnesia-utviklerne i The Chinese Room beviste at de fortsatt vet hvordan man lager gode skrekkspill med Still Wakes the Deep, og The Talos Principle 2 er et fantastisk spill som virkelig vil teste hjernen din. Topp dette med at Premium-medlemmer også får Tomb Raider: Anniversary, så kan du trygt si at vi har mye å se frem til den 18. november.