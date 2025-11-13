GTA 5, Tomb Raider, Thank Goodness You're Here! og flere blir med i PlayStation Plus
Grand Theft Auto 6 er forsinket, men PS Plus-abonnenter kan se frem til å spille en haug med flotte spill gratis neste uke.
Virker denne overskriften kjent for deg? Det ville være forståelig, ettersom GTA 5 har kommet og gått fra PlayStation Plus et par ganger det siste tiåret. Ikke at jeg klager når det ikke er det eneste flotte spillet som blir med i de høyere nivåene av abonnementstjenesten neste uke.
Sony avslører at følgende spill vil bli en del av PS Plus Extra-samlingen på tirsdag:
- Grand Theft Auto V
- Thank Goodness You're Here!
- Pacific Drive
- Still Wakes the Deep
- The Talos Principle 2
- Insurgency: Sandstorm
- Monster Jam Showdown
- MotoGP 25
Noen virkelig kule tilføyelser. Jeg har hørt mange kalle Thank Goodness You're Here! for et av de morsomste spillene noensinne, Pacific Drive er en interessant vri på overlevelsessjangeren, Amnesia-utviklerne i The Chinese Room beviste at de fortsatt vet hvordan man lager gode skrekkspill med Still Wakes the Deep, og The Talos Principle 2 er et fantastisk spill som virkelig vil teste hjernen din. Topp dette med at Premium-medlemmer også får Tomb Raider: Anniversary, så kan du trygt si at vi har mye å se frem til den 18. november.