GTA 6 skal fortsatt lanseres høsten 2025

Det er over et år siden Rockstar endelig avduket Grand Theft Auto VI med en trailer fylt med interessante detaljer og hint. Vi har ikke hørt noe nevneverdig om spillet siden, så det er veldig forståelig at mange rykter hevder at spillet vil bli forsinket ut av 2025 og inn i 2026. Jeg tviler sterkt på at en offisiell kunngjøring om det vil skje før lanseringen av Mafia: The Old Country, og Take-Twos ferske investormøte gjør meg enda mer sikker.

For alle presentasjonene som ble delt med Take-Twos investorer i kveld gjentar at Grand Theft Auto VI fortsatt er satt til å lanseres i høst, mens Mafia: The Old Country vil komme en gang i sommer før Borderlands 4 avslutter "et av de sterkeste (årene) noensinne" for den massive utgiveren.

Du kan trygt si at Take-Two-sjef Strauss Zelnick ikke ønsker å fortelle investorene om en forsinkelse av GTA 6 før i aller siste øyeblikk, da det vil ha stor innvirkning på selskapets verdi, så hvis 2025s mest etterlengtede spill blir skjøvet til 2026: ikke forvent å høre om det før tidligst i august. Foreløpig ser det i alle fall ut til at både Rockstar og Take-Two er villige til å gjøre mye for å få GTA VI til å lanseres i oktober eller november som planlagt.

Tror/håper du at Grand Theft Auto VI lanseres i år?