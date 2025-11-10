GTA 6-forsinkelse kommer til parlamentet i Polen: "Dette er en enorm skandale"

HQ

Da Rockstar Games utsatte GTA 6 i forrige uke, skapte kunngjøringen bølger verden over og dominerte sosiale medier og spillmiljøer. Nå har sagaen om forsinkelsene i GTA 6 tatt en uventet vending: denne gangen i det polske parlamentet.

Under en sesjon i Sejm tok Witold Tumanowicz, parlamentsmedlem for Chełm og medlem av det høyreekstreme partiet Confederation, opp forsinkelsen i en spøkefull uttalelse som raskt gikk viralt etter å ha blitt lagt ut på subredditen r/GTA6.

"For en time siden kunngjorde Rockstar Games at GTA 6 blir utsatt til neste år. Dette er en enorm skandale. Ærlig talt, hvis folk ikke tar til gatene etter noe slikt... ...vet jeg ikke hva som vil skje, sier Tumanowicz.

Du kan se videoen nedenfor, og her er noen vitser etter at den gikk viralt :

Opprinnelig kunngjøring:

Hi everyone! Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and deserve. We want to thank you again for your patience and support. While the wait is a little longer, we are incredibly excited for players to experience the sprawling state of Leonida and a return to modern day Vice City. Sincerely, Rockstar Games.

Noen vitser etter at videoen gikk viralt: