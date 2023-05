GTA 6 ser ut til å bli lansert i 2024 eller tidlig i 2025

HQ

Ja, jeg vet det. Vi har hørt ubegrunnede rykter om når Grand Theft Auto VI kommer i årevis, men det virker som om spillets utgiver har bestemt seg for å kaste litt bensin på bålet i dag.

Fordi Take-Two har gitt ut sin siste inntjeningsrapport for regnskapsåret 2023, og den inkluderer som vanlig noen tanker om fremtiden. Det er i den siste biten vi finner følgende interessante uttalelse:

"I regnskapsåret 2025 forventer vi å gå inn i denne nye æraen ved å lansere flere banebrytende titler som vi tror vil sette nye standarder i vår bransje og gjøre det mulig for oss å oppnå over 8 milliarder dollar i nettoinntekter og over 1 milliard dollar i justert ubegrenset kontantstrøm. Vi forventer å opprettholde dette momentumet ved å levere ytterligere vekst i driftsresultatene våre i regnskapsåret 2026 og utover."

Utgivere elskerå bruke ord og uttrykk som banebrytende og nye standarder, så den delen bekrefter ikke nødvendigvis direkte GTA VI. Om du derimot kombinerer dette med håpet om å tjene over 8 milliarder dollar du kan ha noe. Hvorfor? For å sette dette i perspektiv: rapporten sier også at Take-Two nettoinntekter for regnskapsåret 2022 var 3.5 milliarder dollar og forrige regnskapsår var 5.35 milliarder dollar. Det betyr at det regner med å tjene nærmere 3 milliarder dollar mer mellom 1. april neste år og 31. mars 2025. Et slikt sprang betyr at noe stort kommer, og jeg tviler på at Take-Two tror Judas, mikrotransaksjonene i NBA 2K-spillene eller noe sånt vil gjøre denne typen tall. Visst virker det som om selskapet forventer å lansere GTA VI i slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025. Det etterlater meg med to spørsmål:

Når tror du og håper GTA VI vil bli avslørt med en trailer, og hva må spillet gjøre for å selge 180 millioner eksemplarer som Grand Theft Auto V?