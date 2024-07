GTA + abonnementstjeneste kan forberede seg på å komme til Nintendo Switch

HQ

Det kan være en av de største mysteriene de siste ti årene i spillbransjen at Grand Theft Auto V aldri kommer til Nintendo Switch. En tittel som så dagens lys på PS3 og Xbox 360 (en generasjon før Nintendo Switch), og som regnes som det mest lønnsomme underholdningsproduktet i historien, fikk aldri en versjon portet til hybridkonsollen. Andre titler i serien og enda mer aktuelle spill fra Rockstar selv, som Red Dead Redemption, fikk Nintendo-versjoner, og det er nettopp for dem GTA-utgiverens neste trailer vil være rettet.

Som Tez2 har oppdaget på X/Twitter, Rockstars nettsted for abonnementstjenester, vil GTA+ gi tilgang til spill på Nintendos plattform. Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition og Red Dead Redemption vises med Switch-logoen, noe som betyr at hvis du abonnerer på tjenesten, vil du få tilgang til disse titlene. GTA+ koster for øyeblikket €7,99 / £6,99, etter en prisøkning tidligere i år. Det finnes ingen billige årspakker eller lignende, så det er et alternativ som må vurderes nøye.

Er det verdt å betale for et GTA+-abonnement for å spille disse Rockstar-klassikerne på Nintendo Switch?

Takk, VGC.