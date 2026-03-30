GTA IV tidskapsel: Garasjesalgsfunn blir en skattekiste for fans

Det har vært mye snakk om Grand Theft Auto i helgen, men ikke om det kommende sjette spillet, men om Niko Bellics eskapader i Grand Theft Auto IV. På et bilopphuggeri i Edinburgh gjorde noen et spektakulært funn for bare 5 pund.

Vedkommende kjøpte et Xbox 360-utviklingssett, som var merket med et Rockstar North-klistremerke, og på harddisken fant de innhold fra spillet som av en eller annen grunn ikke kom med i den endelige utgivelsen. På GTA Forums jobber folk for tiden febrilsk med å grave frem alle dataene de har funnet, noe som tydeligvis ikke er den letteste oppgaven.

Når det er sagt, har de allerede avdekket en slettet cutscene, et skrotet zombie-minispill og tonnevis av andre ressurser som ikke kom med i det endelige spillet. Du kan sjekke ut mye av dette i videoen nedenfor, som åpenbart er superinteressant for alle som vil lære mer om denne Rockstar-klassikeren og spillutvikling generelt.

