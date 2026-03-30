GTA IV tidskapsel: Garasjesalgsfunn blir en skattekiste for fans
For første gang på 18 år får vi oppleve slettede oppdrag, cut scenes, minispill og annet materiale fra Grand Theft Auto IV.
Det har vært mye snakk om Grand Theft Auto i helgen, men ikke om det kommende sjette spillet, men om Niko Bellics eskapader i Grand Theft Auto IV. På et bilopphuggeri i Edinburgh gjorde noen et spektakulært funn for bare 5 pund.
Vedkommende kjøpte et Xbox 360-utviklingssett, som var merket med et Rockstar North-klistremerke, og på harddisken fant de innhold fra spillet som av en eller annen grunn ikke kom med i den endelige utgivelsen. På GTA Forums jobber folk for tiden febrilsk med å grave frem alle dataene de har funnet, noe som tydeligvis ikke er den letteste oppgaven.
Når det er sagt, har de allerede avdekket en slettet cutscene, et skrotet zombie-minispill og tonnevis av andre ressurser som ikke kom med i det endelige spillet. Du kan sjekke ut mye av dette i videoen nedenfor, som åpenbart er superinteressant for alle som vil lære mer om denne Rockstar-klassikeren og spillutvikling generelt.
