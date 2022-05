GTA og Goodfellas' Ray Liotta er død

HQ

Ola og Kari Nordmann kjenner nok Ray Liotta best for filmer som Goodfellas, Narc og Wild Hogs, men vi som liker spill kommer ikke til å glemme han som Tommy Vercetti i Grand Theft Auto: Vice City heller. Dette gjør kveldens nyhet trist for alle parter.

Flere amerikanske medier, deriblant Deadline, forteller at Ray Liotta dessverre har sovnet inn bare 67 år gammel. Hvil i fred, Ray, og "Tommy Vercetti, remember the name."