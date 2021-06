GTA Online legges ned på PS3 og Xbox 360 i desember

De av oss som eier en PlayStation 4 og/eller Xbox One kan fort glemme at Grand Theft Auto V faktisk ble lansert på PlayStation 3 og Xbox 360. Forhåpentligvis har...

En av grunnene til at Rockstar annonserte at Grand Theft Auto V vil slippes på PS5 og Xbox Series i november tidligere i dag var at moderselskapet Take-Two har...

Grand Theft Auto V har solgt over 140 millioner eksemplarer

den 9 februar 2021 klokken 08:39 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Man kunne jo tro at et spill som ble sluppet i 2013 salgsmessig ville ha bremset ned innen 2020. Men GTA V er et gigantisk unntak der. Faktum er at Grand Theft Auto V...