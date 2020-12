GTA V kjemper mot Cyberpunk 2077 og Among Us på Steams topplister for 2020

Du ser på Annonser

Nå nærmer vi oss altså 2021 med stormskritt, noe som i kjent stil betyr at Valve har offentliggjort lister over hvilke spill som har solgt mest, blitt spilt mest og lignende på Steam i året som gikk.

I kjent stil går de ikke ekstremt detaljert til verks, men deler spillene i stedet inn i platina, gull, sølv og bronse. Listene gir oss uansett en del interessant informasjon. Blant annet bekreftes det at gamle kjenninger som Grand Theft Auto V og Counter-Strike: Global Offensive har fått sterk konkurranse fra både Among Us, Cyberpunk 2077, Doom Eternal og Fall Guys: Ultimate Knockout i kampen om å være de mest inntjenende spillene.

Interessen for historiefokuserte spill har tydeligvis vært stor også, for to av få spill som kan skryte av å ha blitt spilt av over 200,000 personer samtidig i 2020 er første episode av Life is Strange 2 og selvsagt Cyberpunk 2077.

Personlig synes jeg også det er fascinerende å se hvilke spill som får folk til å bytte ut mus og tastatur med en kontroller. På den topplisten finner vi nemlig spill som Fall Guys: Ultimate Knockout, Hades, GTA V, The Witcher 3: Wild Hunt, FIFA 21, Persona 4: Golden, Destiny 2 og Dark Souls III, så det er tydelig at folk har ulike preferanser i både perspektiv og sjangere.

Hvilke spill har du brukt mest tid med og hvilke bruker du kontroller for?