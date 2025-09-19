GTA V (Online) Nabolagsvakt fortsetter å patruljere frem til 24. september

HQ

Torsdag startet den andre uken av "Neighbourhood Watch"-arrangementet for flerspillerdelen av GTA Online på Grand Theft Auto V. Selv om det ser ut til at GTA VI endelig nærmer seg i horisonten, er aktiviteten i nettsamfunnet for den tolv år gamle tittelen ikke avtagende - snarere tvert imot, og noen sier at GTA VIs største konkurrent faktisk vil være GTA V's GTA Online.

Arrangementer som dette, som startet 12. september og følger opp det nylige Forest Guard-arrangementet, gjør ikke annet enn å oppmuntre onlinespillere, med flere oppgaver, mål og belønninger som skal deles ut.

Arrangementets virkelige kjøtt denne gangen kommer i form av "utsendelsesarbeid", omtrent som Paw Patrol-episodene, men alt veldig seriøst, voksent og PEGI 18+. Rockstar har delt mange detaljer gjennom sin Newswire og i en pressemelding, men her er noen høydepunkter :

Samarbeid med agent Vincent Effenburger.

Innbyggerne i Los Santos-området setter sin lit til at du skal demme opp for korrupsjonen i Los Santos-politiet. Hvis du lykkes, vil du kunne legge til et nytt, prangende politiantrekk i repertoaret ditt.

Los Santos sommerantrekk for politiet

Fullfør tre patruljeoppdrag for å låse opp dette eksklusive antrekket og motta en GTA-bonus på 100 000 dollar.

Dobbel belønning på patruljeoppdrag

I de neste to ukene kan du få dobbelt så mye GTA$ og RP på patruljeoppdrag. GTA+-medlemmer får firedobbel belønning.

Rabatter på politibiler

Dra nytte av rabatter på opptil 35 % på kjøretøy som Vapid Dominator FX Interceptor, Declasse Impaler LX Cruiser og mer.

Spiller du fortsatt GTA Online med kompisene dine, skal du leke politi i helgen? Neighbourhood Watch-arrangementet avsluttes 24. september.