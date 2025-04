GTA V, Towerborne, Clair Obscur: Expedition 33 og mer som snart blir lagt til i Game Pass

HQ

Det er fortsatt en måned igjen til Doom: The Dark Ages slippes direkte på Game Pass, men heldigvis er det ingen mangel på underholdning frem til da. Microsoft kommer tilsynelatende til å gjøre ventetiden litt lettere ved å levere en heftig mengde flotte titler til Game Pass i løpet av de neste to ukene. Her er hva som er i vente i andre halvdel av april (spill med * vil ikke bli lagt til Game Pass Standard ved premieren, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til Xbox Standard):



Grand Theft Auto V (Cloud, Xbox, and PC) - Today



Neon White (Xbox) - April 16**



SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Cloud, Xbox, and PC) - April 16



Crime Scene Cleaner (Cloud, PC, and Xbox Series S/X) - April 17*



Tempopo (Cloud, Xbox, and PC) - April 17*



Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC, and Xbox Series S/X) - April 24*



Towerborne (Cloud, PC, and Xbox Series S/X) - April 29*



Far Cry 4 (Cloud, Xbox, and PC) - April 30



Anno 1800 (Cloud, PC, and Xbox Series S/X) - May 1



Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Xbox, and PC) - May 1*



Dredge (Cloud, PC, and Xbox Series S/X) - May 6



Som vanlig er det også gratis fordeler for alle abonnenter, med nåværende tilbud inkludert Game Pass Pack 1 for Call of Duty: Warzone, Ignis Bundle for Naraka: Bladepoint, og Inside Out Bundle for Stumble Guys. Gå over til Xbox Wire for å lese mer om hva som er inkludert.

Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse blir borte 30. april, men du har 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe: