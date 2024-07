GTA VI blir "mer av det samme" ifølge tidligere Rockstar-ansatt

HQ

Det er nok ingen tvil om at Grand Theft Auto VI er det mest etterlengtede spillet i verden akkurat nå. Fansen spekulerer vilt og bryter ned hver eneste lille nyhet om tittelen som finner veien til internett. Alt i et forsøk på å finne ut hvilke nyheter og overraskelser spillet vil by på.

Men skal man tro Obbe Vermeij, en tidligere Rockstar -ansatt som jobbet med tidligere spill i serien, kommer det sjette i rekken til å bli mer av det samme, og han advarer nå fansen mot å forvente at Grand Theft Auto VI på en eller annen måte skal finne opp hjulet på nytt.

I et intervju med SanInPlay uttaler Vermeij: "Jeg tror ikke det kommer til å være veldig forskjellig fra GTA 5, folk kan bli litt skuffet".

Han fortsetter også med å si hvordan Rockstar definitivt gjør det de kan for å presse grensene for mediet. Han nevner imidlertid også at mange fans ser ut til å forvente litt for mye av spillet, og dermed risikerer å bli skuffet når Grand Theft Auto VI kommer i butikkhyllene verden over.

Du kan sjekke ut intervjuet i sin helhet nedenfor.

Hva er dine forhåpninger og forventninger til Grand Theft Auto VI?