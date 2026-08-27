GTA VI-forhåndsvisning på Netflix: hvor lang den er, hvordan du kan se den direkte, når den blir lagt ut på YouTube

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Endelig er det her: etter årevis med venting og flere dager med lekkasjer er Rockstar endelig klar til å vise gameplay fra GTA VI, mindre enn tre måneder før det generasjonsdefinerende spillet slippes på PS5 og Xbox Series X/S 19. november.

Til tross for lekkasjene, som Rockstar har bekreftet er sanne (og som blant annet inneholdt noen spoilere om Lucías historie), har selskapet ikke endret planene sine, og samarbeidet med Netflix står ved lag. Dette betyr at «Extended Look» for « Grand Theft Auto VI vil finne sted i kveld, torsdag 27. august kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, kun på Netflix.

GTA VI-spillopptaket vil bli lastet opp på YouTube seks timer senere

Vi vet også at presentasjonen vil vare i 26 minutter, og at den er spilt inn i sin helhet på PS5 (tilsynelatende standard-PS5, ikke PS5 Pro, selv om de sannsynligvis vil nevne dette i videoen).

Hvis du ikke har Netflix og tenkte å se det via en strømmetjeneste, vil Rockstar og Netflix naturligvis forby visning av bilder inntil da: du vil bare se reaksjonene deres.

Heldigvis vil spillopptaket også bli lagt ut på Rockstars YouTube-kanal, men det skjer først seks timer senere (kl. 03:00 CEST, kl. 02:00 BST).

Gleder du deg til GTA VI? Skal du se spillopptaket på Netflix, eller vente til det er på YouTube?