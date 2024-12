GTA VI gjør at spill ikke tør å avsløre lanseringsdatoer i 2025

HQ

Uansett hva som blir vist under The Game Awards på fredag,\ vil det likevel ikke endre det faktum at Grand Theft Auto VI kommer til å bli den største utgivelsen i 2025, forutsatt at det har premiere som planlagt. Nå har Bloombergs Jason Schreier gjort et dypdykk om spillet, og deler noen interessante detaljer.

Først og fremst ser det ut til at spillet faktisk lanseres neste år til tross for rykter om en forsinkelse. Vi bør imidlertid ikke være for komfortable, da "GTA 6 har allerede gått glipp av flere tidsfrister, en vanlig praksis hos Rockstar", selv om det ser ut til å være på sporet nå.

I mellomtiden, mens han venter på en utgivelsesdato, skriver Schreier at kildene hans sier at "konkurrerende spillutgivere venter så lenge som mulig med å forplikte seg til sine utgivelsesdatoer for høsten", da de "vil se om GTA 6 vil holde fristen eller skli inn i 2026".

En annen interessant ting er at vi ikke bør forvente at Rockstar vil være fullt så aggressive i satiren denne gangen, ettersom "Rockstar ber forfatterne være mindre slemme mot transpersoner og andre minoriteter".

Det ble bekreftet for et par timer siden at Borderlands 4 og Mafia: The Old Country begge vil bli vist under The Game Awards på fredag, noe som gjør det mindre sannsynlig at vi også vil få se Grand Theft Auto VI (alle er fra samme morselskap, Take-Two), da det ville stjele all torden. Likevel, med en utgivelse i 2025 vil det sannsynligvis ikke ta for lang tid før vi får se hva Rockstar koker sammen.