GTA VI kan få enda en konkurrent, ettersom « Hela: of Mice & Magic har fastsatt lansering til 4. kvartal 2026

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Hela: of Mice & Magic, tidligere kjent bare som Hela, har fastsatt lanseringsvinduet. Spillet kommer i fjerde kvartal i år, slik utvikleren Windup Games og utgiveren Knights Peak kunngjorde i forbindelse med lanseringen av en ny, kort gameplay-trailer.

Allerede fra vår forhåndsvisning på Gamescom i fjor er det tydelig å se hvor mye Hela: of Mice & Magic har forbedret seg før lanseringen senere i 2026. Spillet, som kan spilles alene eller i co-op med opptil tre venner, lar deg utforske en åpen verden inspirert av Nord-Sverige, der du skal fullføre en rekke oppdrag etter å ha fått i oppdrag å hjelpe en lokal heks.

Du vil få dyrevenner, bruke en magisk ryggsekk til å sveve rundt i verden og ha en hyggelig og godmodig opplevelse i noe som føles altfor gjennomført til å bli kalt «friendslop». Sjekk ut traileren nedenfor, og hold øye med din favorittbutikk for når forhåndsbestillingene av Hela blir tilgjengelige.