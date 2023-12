GTA VI-traileren kommer på tirsdag

HQ

Da Rockstar bekreftet at en trailer for det neste Grand Theft Auto-spillet var på vei, avslørte de bare at vi ville få den i begynnelsen av desember. Dette fikk mange til å tro at vi ville få den på The Game Awards 8. desember, men vi får den altså tidligere enn det.

Rockstar avslører at den første traileren for det jeg fortsatt er sikker kommer til å hete Grand Theft Auto VI offentliggjøres klokken 15 den 5. desember. Det er på tirsdag!

Og ikke bare det. Bildet som følger med kunngjøringen bekrefter nærest at GTA VI kommer til å utspille seg i Vice City-området med noen svært velkjente trær og farger. Gled dere!