GTA VI-utgiveren Take-Two vil satse på oppkjøp etter den nylige økonomiske oppgangen

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Take-Two Interactive, utgiveren av 2K-serien med sportsspill, samt franchiser som Borderlands, Civilization og Grand Theft Auto, har opplevd en betydelig oppgang i virksomheten i løpet av det siste regnskapsåret. Som selskapets siste rapport avslører, har Take-Two tjent over 750 millioner dollar mer enn forventet, og planlegger å bruke denne kontantstrømmen til noen store satsinger.

Som administrerende direktør Strauss Zelnick forklarer i et brev til aksjonærene (via Insider Gaming), forventes de neste 12 månedene å bli historiske for Take-Two, og ikke bare på grunn av den forventede inntekten fra lanseringen av Grand Theft Auto VI. «Støttet av vår fleksible balanse og forventet driftskontantstrøm på mer enn 1 milliard dollar i dette regnskapsåret, er vi i en posisjon til å realisere det kreative og kommersielle potensialet i våre franchiser, forfølge verdiskapende fusjons- og oppkjøpsmuligheter og investere i teknologi som vil frigjøre større kreative evner og driftseffektivitet i hele organisasjonen vår. Vi er svært optimistiske med hensyn til at disse tiltakene vil bidra til fortsatt suksess og langsiktig aksjonærverdi,» skriver Zelnick.

Hvis du ikke er klar over det, betyr M&A fusjoner og oppkjøp, noe som i hovedsak innebærer at Take-Two kan gå på en liten kjøpefest etter å ha fått denne nye pengesummen. Vi har sett at store studiooppkjøp ikke har gått så bra for Xbox og PlayStation, og Take-Two har kanskje ikke penger til å kjøpe et enormt AAA-studio. Men andre, mindre fusjoner kan være aktuelle for å gi utgiveren tilgang til mer talent. I månedene og årene som kommer, satser Take-Two på å vokse – noe som i det minste virker som en sjeldenhet i bransjen i disse dager.