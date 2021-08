GTA-remasterene får overskrifter igjen

HQ

Da Take-Two annonserte at Grand Theft Auto V vil komme til PlayStation 5 og Xbox Series den 11. november i mai fortalte også selskapet at det ville feire Grand Theft Auto III sitt tjueårsjubileum på flere måter enn ekstra innhold til GTA Online, noe jeg nærmest tok som en bekreftelse på at både det og andre spill fra den tiden får remastere. I dag har denne troen bare blitt forsterket.

For Kotakus Zack Zwiezen har hørt det samme som meg, nemlig at Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas får remastere på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch en gang til høsten. Akkurat når er fortsatt usikkert siden pandemien allerede har ført til en rekke forsinkelser under utviklingen, men du kan være ganske trygg på at utviklerne vil prøve å ha i alle fall ha GTA III klart til tjueårsdagen den 22. oktober. Denne usikkerheten er også en av grunnene til at Rockstar og Take-Two ikke har bekreftet remasterene enda, så vi får se hvor lang ventetiden blir.