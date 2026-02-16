GTFO og Den of Wolves utvikler 10 Chambers har permittert et "stort antall" ansatte

HQ

Det virker som om utvikleren 10 Chambers har vokst seg for stor for støvlene sine. I en ny uttalelse som rapportert av VGC, har den svenske utvikleren bekreftet at den gjennomgår "betydelig restrukturering" og at et "stort antall" ansatte blir permittert som en del av dette initiativet.

Endringene blir gjort som en del av et forsøk på å bedre fokusere på utviklingen av Den of Wolves, et spill som har blitt forventet ettersom det er tilbake til heist-sjangeren for et studio som består av personer som skapte Payday-serien. Disse folkene inkluderer Ulf Anderson, som i et av våre siste Gamescom-intervjuer med utvikleren nevnte økningen i størrelsen på 10 Chambers og hvordan studioet sannsynligvis burde ha blitt omdøpt "110 Chambers" for å gjenspeile dets større proporsjoner.

Når det gjelder oppsigelsene, forklarer 10 Chambers dette i en uttalelse: "Vi kan bekrefte at vi tar en hard titt på hvordan vi jobber og hvordan studioet er satt opp, slik at Den of Wolves kan bli det spillet det fortjener å være. Dette betyr dessverre en betydelig omstrukturering av studioet, noe som påvirker et stort antall roller, inkludert flere av studioets medgrunnleggere.

"Vi erkjenner at disse endringene er vanskelige, og vi nærmer oss dem med omtanke. Av respekt for alle involverte vil vi ikke kommentere enkeltsituasjoner. Vi har fortsatt fokus på visjonen til Den of Wolves.

"Ulf Anderson og Simon Viklund er fortsatt fullt ut forpliktet til spillet og til å lede studioet fremover. Når vi har mer konkrete nyheter å dele, vil vi gjøre det gjennom våre offisielle kanaler."

Det nøyaktige antallet utviklere som har blitt permittert er ikke klart, og vi vet heller ikke når Den of Wolves forventes å lanseres.