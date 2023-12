GTFO Rundown 8.0 - en svanesang for 10 Chambers debutprosjekt

HQ

I en tid der spill som har som mål å holde seg relevante og økonomisk solvente gjennom gjentatt spillerengasjement, er det både forunderlig og forfriskende å høre utviklere bruke begreper som å få spillerne til å "lide" og å si "ikke kjøp dette spillet". Det er akkurat den typen retorikk det svenske studioet 10 Chambers har brukt for å beskrive sitt kooperative hardcore-skytespill GTFO, og i det store og hele ser det ut til å ha gjort underverker for utvikleren.

Spillet feirer fireårsjubileum etter at det ble lansert i Early Access i desember 2019, og det er to år siden 10 Chambers anså spillet som komplett og ferdig. I dag markerer vi nok en milepæl for spillet - en faktisk slutt. Det er det de lover med Rundown 8.0, som nettopp ble avduket på The Game Awards, og som er tilgjengelig akkurat nå. Og ikke bare det, det er også gratis å spille.

Rundown 8.0, som har fått navnet "Duality", vil gi spillet en skikkelig avslutning på historien, men det betyr også at spillet i sin nåværende form består av over 80 ekspedisjoner, noe som utgjør hundrevis av timer med innhold. Selv om den opprinnelige ideen for GTFO var å la gamle nedturer gå i glemmeboken etter hvert som nye kom inn, har 10 Chambers gjeninnført eldre innhold en stund for å fylle opp spillet, og derfor er det vanskelig å ikke la seg imponere av denne spesifikke banen; et nådeløst spill som krever skikkelig samarbeid og kommunikasjon i sanntid av spillerne, uten mikrotransaksjoner eller gjentatte brukerutgifter, og som byr på mange, mange timer med solid innhold. Det er den typiske Early Access-suksesshistorien.

HQ

Dette er en annonse:

Nå er det ikke så mange detaljer om Rundown 8.0, utover teaseren du nettopp så under showet, men historien om den mystiske Warden som slipper fanger ned i Chicxulub-krateret for å hente ut mystiske gjenstander fra et forlatt forskningskompleks, er interessant nok til at vissheten om at det kommer en utbetaling vil være nok til å drive spillerne fremover. I tillegg lovet utviklerne fra 10 Chambers, som var til stede på forhåndsvisningen vår, at den nevnte avslutningen vil være "passe deprimerende", noe som passer til spillets stil og tone.

Og utviklerne valgte da også igjen å understreke vanskelighetsgraden, og at spillet ikke er designet for masseappell, men for en utvalgt gruppe "sadomasochistiske" spillere som er villige til å holde ut de langsomme, metodiske og ofte trykkokerlignende forholdene i et typisk GTFO -oppdrag. Som nevnt innledningsvis er det fortsatt forfriskende å se både en klar visjon for hva spillet skal og ikke skal være, og at det aldri kan og vil appellere til et bredere spekter av spillere.

Apropos bredere appell; konsollutgaver? Hvor blir det av dem? For å holde oss til dette mantraet, var utviklerne, nærmere bestemt kreativ leder og administrerende direktør Ulf Andersson, brutalt ærlige og antydet at de "tenker på det", og bekreftet at det er "gjennomførbart". Hvorvidt studioet selv vil jobbe med slike versjoner? Det er en helt annen historie.

Dette er en annonse:

10 Chambers ble opprinnelig grunnlagt av Ulf for å huse bare... du vet, 10 kontorer og 10 ansatte for å holde studioet fleksibelt og kreativt interessant. Men studioet har siden vokst til over 100 ansatte, og selv om Ulf innrømmer at "han mislyktes", gjorde han det med et stort smil om munnen, for selv om den opprinnelige ideen ikke var bærekraftig, ble det bare slik fordi GTFO ble en suksess til tross for sin rigide kreative visjon og sin insistering på å være vanskelig og spilleruvennlig. Alt dette kulminerer i Rundown 8.0, og selv om det ikke er slutten for GTFO, føles det som en svanesang for et prosjekt som er veldig lett å forsvare og veldig, veldig vanskelig å kritisere.