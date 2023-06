Guardians of the Galaxy ville "banket dritten ut av Avengers"

HQ

James Gunn har tilsynelatende forlatt Marvel Cinematic Universe for godt etter Guardians of the Galaxy Vol. 3 siden han skal lede nye DCU. Han er likevel villig til å skape debatt blant MCU-fans.

I en ny episode av Inside of You med Michael Rosenbaum ble Gunn spurt om Avengers ville være i stand til å slå Guardians of the Galaxy i en kamp. Gunn mener at Guardians lett ville "banket dritten ut av Avengers." Han begrunner det slik:

"De er [fra] verdensrommet. De har en teknologi som er ganske avansert, så det ville vært vanskelig å slå dem."

Hva tror du?