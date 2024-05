Guardians of the Galaxy Vol. 3 hadde bare et nettoresultat på 124 millioner dollar

HQ

Guardians of the Galaxy Vol. 3 er en av de siste store suksessene MCU-prosjektet har hatt. Som James Gunns siste Marvel-prosjekt før han siktet seg inn på et annet superheltunivers, og som slutten på Guardians of the Galaxy slik vi kjente dem, var det en film mange gikk for å se.

Med rundt 150 millioner dollar i omsetning, noe som var ganske klart at filmen var en økonomisk suksess. Men, som Deadline rapporterer, selv etter å ha tjent så mye penger, gikk Guardians of the Galaxy Vol.3 med et overskudd på 124 millioner dollar.

Med tanke på at filmen dro inn nesten 850 millioner dollar på kino, og hadde en nettoinntekt på 674 millioner dollar, viser dette bare hvor dyrt det er å lage film i dag, og at hvis en film har et produksjonsbudsjett på 250 millioner dollar, kan den trenge det tredobbelte bare for å gå i null.